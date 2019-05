30 jogos do Brasileirão: fatos e curiosidades que marcaram as três primeiras rodadas

O Campeonato Brasileiro já teve 30 partidas. É pouco, perto das 380 que terão sido disputadas ao término do torneio, mas diversas marcas e curiosidades pipocam a cada jogo. O Metro Jornal mostra algumas delas.

1. Só acaba quando termina

Atlético-MG e Fluminense marcaram os gols das vitórias sobre Ceará e Grêmio, respectivamente, nos acréscimos. Outros três gols, todos na primeira rodada, também foram marcados após o término do tempo regulamentar, mas não decidiram a partida.

González fez o gol da virada para o Fluminense / Pedro H. Tesch/AGIF/Folhapress

2. Vira-vira

Além dos gols nos acréscimos, Atlético-MG e Fluminense foram os únicos times que aplicaram viradas na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Ao todo são cinco no torneio. Na sua estreia, o Bahia, do técnico Roger Machado, aplicou uma no Corinthians e, na partida seguinte, levou outra do Botafogo. O Flamengo, na primeira rodada, também venceu o Cruzeiro de virada.

Jair, do Atlético-MG, marcou no último lance do jogo / Pedro Chaves/Agif/Folhapress

3. Invencibilidade

Bater o Palmeiras é mais difícil do que tarefa de gincana. Com a vitória sobre o Inter, no sábado, o time de Luiz Felipe Scolari chegou a 26 partidas invictas no Brasileirão, igualando o recorde palmeirense no torneio entre 1972 e 1973. A última derrota foi para o Fluminense, na 15a rodada do ano passado. O recorde de invencibilidade é do Botafogo, com 42 jogos, entre 1977 e 1978. Em segundo lugar aparece o Santa Cruz, que ficou 35 partidas sem perder nos mesmos anos. Então, aparecem as duas séries do Palmeiras.

Felipão não perde há 26 jogos no Brasileirão / Henrique Barreto/Futura Press

4. Sem derrota

Após três rodadas, somente Atlético-MG, Palmeiras, São Paulo e Santos ainda não perderam. No ano passado, seis clubes ainda não haviam conhecido a derrota após os três primeiros jogos. Porém, não havia nenhum time com 100% de aproveitamento, como Atlético-MG este ano. O último time a perder no ano passado foi o São Paulo, derrotado somente na nona rodada.

São Paulo, de Helinho, está invicto / Flavio Corvello/Futura Press

5. Fator casa

Dos sete primeiros colocados, quatro (Palmeiras, Botafogo, Bahia e Cruzeiro) jogaram duas vezes em casa e venceram as suas duas partidas. O único time que ainda não pontuou como mandante foi o Grêmio. O time de Renato Portaluppi perdeu na Arena para Santos e Fluminense. O Atlético-MG é a única equipe a ter disputado duas partidas como visitante e ter somado seis pontos.

Grêmio, de Renato, é o único a ter perdido duas vezes em casa / Lucas Uebel/Grêmio FBPA

6. Sem gol

Apesar do futebol ofensivo aplicado por Jorge Sampaoli, o Santos foi um dos protagonistas do primeiro 0 a 0 do Campeonato Brasileiro deste ano no jogo com o CSA, no domingo. O placar que mais se repetiu nesta edição, até o momento, foi o 2 a 1, que aconteceu em nova partidas.