Casillas tem alta após infarto e mostra incerteza sobre voltar ao futebol

O goleiro Iker Casillas, do Porto, que sofreu um infarto durante um treinamento na semana passada, teve alta do hospital nesta segunda-feira.

O espanhol de 37 anos agradeceu os médicos do hospital do Porto, em Portugal, e as milhares de pessoas que torceram por sua recuperação.

“Tenho que ser agradecido porque tive muita sorte”, disse Casillas aos repórteres. “Quero agradecer a muitas pessoas, elas me fizeram sentir amado”.

Casillas jogou 725 vezes com o Real Madrid, conquistando três Ligas dos Campeões e cinco títulos da liga espanhola, além da Copa do Mundo com a Espanha em 2010 e a Euro de 2008 e 2012, indo para o Porto em 2015.

O goleiro não tem certeza de que continuará sua carreira de jogador.

“Terei que esperar umas duas semanas ou uns dois meses, a verdade é que não me importa (quanto tempo)”, acrescentou.

“Não sei o que acontecerá no futuro, mas o mais importante é estar aqui e conseguir falar com calma.”