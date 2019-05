Colisão entre ônibus do time sub-15 do Bahia e carreta deixa dois mortos em Minas Gerais

O ônibus da delegação sub-15 do Bahia se envolveu em um acidente com uma carreta na manhã deste sábado (4) na BR-251, em Minas Gerais, próximo do município de Santa Cruz de Salinas.

A ocorrência deixou os dois motoristas mortos e 25 feridos, os quais foram socorridos e ainda não há mais detalhes sobre o estado de saúde deles. Cerca de 30 pessoas estavam no coletivo.

Leia mais:

Acidente com quatro veículos causa bloqueio na rodovia Régis Bittencourt

Uber cria filtro para coibir discriminação e assédio na plataforma

A equipe seguia para São Paulo, onde iria participar da Copa Nike de futebol.