View this post on Instagram

Encerramos a preparação para amanhã nessa bela sexta-feira ☀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📷 Fabio Menotti #AvantiPalestra #Palmeiras #Verdão