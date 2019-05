Campeonato Brasileiro 2019: como assistir ao vivo e online ao jogo Ceará x Atlético Mineiro

View this post on Instagram

👊🏼🤪 Esse dia foi, literalmente, DOIDIMAI! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ O nosso #tbt de hoje relembra o duelo contra o São Paulo, em 2 de Maio de 2013, no Morumbi. @ronaldinho fez o primeiro gol do #Galo na partida e, na comemoração, eternizou um grito que estará sempre marcado na memória do atleticano. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Diz aí, Massa, qual grito o Bruxo soltou? 🤔 📸 Reprodução/CONMEBOL