Após infarto, Casillas pode voltar ao futebol em três meses, afirma jornal português

Após ter sofrido uma parada cardíaca no treino do Porto, o goleiro Iker Casillas deverá ficar três meses longe dos gramados, informou nesta quinta-feira (2) o jornal português "A Bola".

Ontem (1), o ex-goleiro do Real Madrid, de 37 anos, sofreu um infarto do miocárdio durante o treinamento do Porto e foi urgentemente hospitalizado. O espanhol passou por uma cirurgia e está fora de perigo.

De acordo com o médico do Porto, Nelson Puga, Casillas "irá se recuperar totalmente". No entanto, o profissional afirmou que somente o goleiro poderá escolher se irá continuar ou não com a carreira.

Em entrevista à emissora "TVE", o médico e ex-jogador de basquete Antonio Corbalán, revelou que é "impossível voltar a jogar com um stent". O espanhol afirmou que Casillas poderá ter uma vida normal, mas não jogando futebol profissionalmente.

O jornal espanhol "Marca" também apurou que será "muito difícil" um possível retorno de Casillas ao futebol.

O espanhol possui contrato até junho de 2020 com o Porto. Casillas está no time português desde 2015 e já disputou quase 160 jogos. Seu substituto para o restante da temporada será o brasileiro Vaná, ex-Coritiba.