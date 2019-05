Flamengo e Corinthians se enfrentam nas oitavas da Copa do Brasil; veja duelos

A CBF sorteou nesta quinta-feira os oito duelos das oitavas de final da Copa do Brasil. Logo após a definição das partidas, a entidade também sorteou os mandos de campo. Nos três embates entre clubes tradicionais do País, Flamengo, Santos e Cruzeiro se deram bem e farão o jogo de volta como mandantes contra Corinthians, Atlético-MG e Fluminense, respectivamente.

Por conta da preocupação com a segurança, para evitar confronto entre torcidas rivais, a CBF sempre realiza "sorteios casados" na hora de definir os mandos de campo. A intenção é evitar que dois ou mais jogos aconteçam na mesma data na mesma cidade.

Assim, o duelo Flamengo x Corinthians foi "casado" com Sampaio Corrêa e Palmeiras, que farão a primeira partida em São Luis. O mesmo aconteceu com os confrontos de times mineiros mais São Paulo x Bahia, por conta do jogo do Santos contra o Atlético-MG. Pelo sorteio, o clube tricolor paulista terá de decidir a vaga nas quartas de final em Salvador.

Entre os clubes gaúchos, quem se deu melhor foi o Grêmio, que decidirá em casa contra o vencedor de Vila Nova e Juventude. O Internacional terá de fazer a partida decisiva contra o Paysandu em Belém. Por fim, o Athletico-PR ficou com a vantagem de jogar em Curitiba contra o Fortaleza na rodada de volta.

As oitavas de final marcam as estreias de 11 equipes na Copa do Brasil. São os oito clubes classificados à Copa Libertadores – Flamengo, Cruzeiro, Atlético-MG, São Paulo, Grêmio, Internacional, Athletico-PR e Palmeiras -, mais Fortaleza (atual campeão da Série B do Campeonato Brasileiro), Sampaio Corrêa (vencedor da Copa do Nordeste) e Paysandu (ganhador da Copa Verde).

Estes clubes se juntam aos cinco clubes que passaram pelas quatro primeiras fases da competição. Quatro deles já são conhecidos: Corinthians, Santos, Bahia e Fluminense. O quinto e último será definido na partida entre Vila Nova e Juventude, na próxima terça-feira, em Goiânia, pela rodada de volta – na ida, em Caxias do Sul (RS), houve empate por 0 a 0.

A CBF reservou três datas para a rodada de ida – 15, 22 e 29 de maio – e três para a volta – 22 e 29 de maio e 5 de junho. Com a parada para a disputa da Copa América, as quartas do Brasil serão realizadas apenas em julho, nos dias 10 e 17.

Conforme anunciado anteriormente pela CBF, o VAR (árbitro de vídeo) será utilizado na Copa do Brasil justamente a partir das oitavas de final.

Confira os duelos abaixo. Os times em negrito decidem a vaga em casa:

Internacional x Paysandu

Corinthians x Flamengo

Atlético-MG x Santos

Juventude ou Vila Nova x Grêmio

Sampaio Corrêa x Palmeiras

Fortaleza x Athletico-PR

Fluminense x Cruzeiro

São Paulo x Bahia