Casillas sofre ataque cardíaco e é levado a hospital, diz rádio

O goleiro espanhol Iker Casillas, de 37 anos, sofreu um ataque cardíaco e foi levado para um hospital, disse a Rádio Renascença, de Portugal, nesta quarta-feira, acrescentando que o jogador está fora de perigo.

Casillas, que atualmente joga pelo Porto, fez 167 partidas pela seleção da Espanha e sofreu o ataque durante uma sessão de treinamentos pela manhã com o Porto e foi levado a um hospital onde foi diagnosticado com infarto do miocárdio.