Campeonato Brasileiro 2019: onde assistir ao vivo online o jogo Cruzeiro x Ceará

Foram algumas horas de viagem e alguns ajustes finais no último treino, mas o Cruzeiro está preparado para encarar o Flamengo, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil Sub-20, nesta terça, às 19h, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Vale vaga inédita na final! Quem mais está acreditando na classificação celeste? 🔵🦊 . 📺 TRANSMISSÃO: @sportv . 🎥: @_igor_sales_ e @ggaleixo/Cruzeiro