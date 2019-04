Capitão do Ajax é aconselhado a escolher o Liverpool na janela de transferências de verão

Com 19 anos de idade, dois entre os profissionais do Ajax e dono da braçadeira de capitão, o Mathis De Ligt despertou interesse de quase todos os gigantes europeus.

De acordo com o jornal LiverpoolEcho, o jovem prodígio deveria escolher o Liverpool entre as equipes que demonstraram interesse nele.

Quem diz isso não é o periódico e sim o treinador assistente do time sub-19 do Ajax, Frank De Boer. O ex-jogador ainda citou a parceria com Van Dijk como uma grande cartada dos Reds para poderem contar com De Ligt.

O jovem capitão pode seguir os passos do companheiro de equipe, Frankie de Jong, e também se mudar para Barcelona. O time catalão é apenas um dos interessados na grande qualidade demonstrada pelo zagueiro desde que estreou pelo time principal do Ajax.