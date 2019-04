Ronaldo apresenta nova camisa do Corinthians e brinca: 'Essa é um número maior'

O Corinthians contou com a presença de Ronaldo Fenômeno para lançar nesta segunda-feira, na arena em Itaquera, a camisa número 1 do novo uniforme do clube. O modelo é inspirado no de 2009, ano em que o ex-jogador atuou pelo time alvinegro. De cor predominante branca, traz como principal novidade nove listras pretas na vertical e tem a assinatura de Ronaldo dentro do número.

Ao tirar o agasalho e mostrar o uniforme, Ronaldo brincou com o seu peso. "Essa (camisa) aqui veio num número maior, logicamente Mas ela já era um pouquinho grande quando eu estava aqui", disse o ex-jogador, arrancando risadas de todos que acompanhavam o evento.

"A história com essa camisa nunca será esquecida. É uma parte muito importante da minha carreira, voltar a ter contato com o torcedor brasileiro, com o torcedor corintiano. E ainda teve o episódio do alambrado, que não aguentou o peso. Não vamos entrar em detalhes do motivo", completou Ronaldo, se referindo a quando marcou o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians, em um clássico contra o Palmeiras, e foi comemorar o mesmo se pendurando no alambrado do estádio de Presidente Prudente que abrigou o confronto válido pelo Campeonato Paulista de 2009.

O evento desta segunda-feira marcou também a inauguração de uma quadra poliesportiva, batizada de Arena Ronaldo. A quadra ficará aberta ao público e tem como objetivo movimentar os arredores do estádio. O clube pretende também inaugurar em breve uma pista de cooper em volta do local. No final do ano passado, começou a funcionar uma academia dentro da arena alvinegra.

A apresentação da nova camisa contou também com a presença do volante Júnior Urso, da atacante Adriana e do presidente Andrés Sanchez. A estreia do uniforme será na quarta-feira, no duelo contra a Chapecoense, em Itaquera, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Na estreia na competição, no último domingo, a equipe corintiana foi derrotada por 3 a 2 pelo Bahia, em Salvador.