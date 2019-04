View this post on Instagram

Seguindo a noite dos Gustavos: o do 🇧🇷 estava ainda mais inspirado! Dois na conta do @gustavoscarpa10 e muita bolacha na comemoração! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⚽ Melgar 0x4 Palmeiras 📷 Cesar Greco ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #AlmaECoração #AvantiPalestra #Palmeiras #Verdão