Série B 2019: onde assistir ao vivo online o jogo Criciúma x Cuiabá

View this post on Instagram

Alô torcida carvoeira!! No sábado o Tigre inicia a caminhada na Série B do Campeonato Brasileiro! E o nosso manto nunca caminha só! 👊🐯 Seja um sócio torcedor! O nosso décimo segundo jogador! Siga conosco nessa nova caminhada! Vá aos jogos do Criciúma no Majestoso, torça, cante e viva essa emoção! 💛🖤 . O associado economiza, tem portão exclusivo, rede de serviços com promoções e descontos no Clube Carvoeiro, desconto na Loja Tigre Maníacos, participa do tour guiado no estádio e no Centro de Treinamento, e por fim, vence junto! 👈 Seja mais um carvoeiro de alma, garra e coração e ajude o clube a ser cada vez mais forte e vitorioso! 💪 . Novos associados: ✅Mario Oliveski Xavier ✅Odyr José De Nez ✅Samarone Ramos Laurenço (Araranguá) ✅Maikel Fernandes Ronchi ✅Gustavo Nichele (Urussanga) . #VamosTigre #TorcidaCarvoeira #SérieB2019