Copa do Brasil de Futebol de Mesa começa hoje em Porto Alegre

A bola não é mais redonda. Os botões, o gol e o campo também não são mais os mesmos do passado. Ao invés de ficar parado no tempo, o futebol de mesa transcendeu gerações, consolidou novas regras e ganhou competições. Neste final de semana, Porto Alegre recebe todas essas peculiaridades ao sediar a 12º Copa do Brasil de Futebol de Mesa, na modalidade dadinho.

Neste sábado e domingo (27 e 28), a bola irá rolar – embora seja quadrada. O torneio, organizado pelas confederações brasileira e gaúcha da modalidade, será no ginásio da APCEF (Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal). Outra organizadora da Copa do Brasil é a Zona Sul Futmesa, que tem dez representantes no campeonato.

Para o presidente da entidade, Mário Augusto Burgel, a competição é uma prova de que o esporte segue crescendo no país. “Teremos jogadores de 15 a 70 anos na competição. O futebol de mesa tem esse poder de integrar pessoas e gerações. Por isso, só tem crescido, ainda mais com a modalidade do dadinho, que é uma verdadeira febre”, afirma.

Curiosidades