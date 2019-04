Campeonato Brasileiro 2019: onde assistir ao vivo online o jogo Flamengo x Cruzeiro

View this post on Instagram

O nosso Fred está impossível! Ontem, mais uma vez, balançou as redes e abriu caminho para nossa quinta vitória na @LibertadoresBR. Bora rever o golaço? ⠀ #Repost ⚽🇧🇷 O @fredguedes9 vai te pegar! O oportunismo do camisa 9 manteve o @cruzeiro invicto nesta #CONMEBOLLibertadores! Confira o primeiro gol da vitória sobre o @deportivolara.