View this post on Instagram

EM DESTAQUE! 🐰💚 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Leandro Silva, atleta do #Coelhão, foi eleito o melhor lateral-direito do Campeonato Mineiro e figurou na seleção do torneio. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #PraCimaDelesCoelho #SomosSparta