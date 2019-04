Brasileirão 2019: com VAR e novidades na regra, principal competição nacional começa neste fim de semana

O Campeonato Brasileiro terá sua largada nesse final de semana e segue ao longo de 38 rodadas até que o campeão seja conhecido. Para a 63ª edição que vai até dia 8 de dezembro, as costumeiras discussões de torcedores estão garantidas. Mas com a adição de um item que já começou a fazer parte do vocabulário do futebol – e das rodas –: o VAR.

O popular árbitro de vídeo já está incluído na legislação da Fifa e deixou de ser usado em caráter experimental. Agora é opcional e finalmente houve um acerto entre CBF os clubes: a entidade arcará com os custos de tecnologia e infraestrutura e as equipes vão ficar responsáveis pelas despesas com pessoal para utilização da tecnologia.

Além disso, o torcedor verá novidades nas regras, aprovadas pela International Football Association Board e já incorporadas ao Brasileirão. Entre as principais estão: cartões para a comissão técnica; a bola não precisa mais sair da área em cobrança de tiro de meta; e um jogador que esteja sendo substituído agora deve sair do campo pela linha mais próxima de onde ele se encontrar. Além disso, os critérios de bola na mão sem intenção foram uniformizados para tentar evitar incoerências nas marcações.

Os times do Campeonato Brasileiro 2019

Aquela imagem limpa e lisa

Entre as equipes que começam como favoritos, o atual campeão Palmeiras ainda está devendo bola, mas ainda assim chega forte. Assim como seu arquirrival Corinthians, campeão paulista. O Flamengo é outro que chega com o título estadual na bagagem, conquistado com um plantel cheio de estrelas. Na outra mão, a força do conjunto é o trunfo do Cruzeiro de Mano Menezes. A dupla gaúcha também promete: tanto pelo ótimo Grêmio, do futebol mais vistoso, como do competente Inter.

Tem chiado aqui

No time das incógnitas, o São Paulo agora comandado por Cuca pode surpreender, ainda mais reforçado com nomes como Pato e Tchê Tchê. O Santos de Jorge Sampaoli também mostrou que a obsessão pelo gol pode render frutos. O trio do Rio de Janeiro, formado por Vasco, Botafogo e Fluminense, segue na luta para sair do posto de figurante que tem ocupado nos últimos anos no cenário nacional. De Minas Gerais, vem o Atlético-MG, que mais uma vez tenta reencontrar o rumo após a saída de Levir Culpi. Já o Athletico, campeão do Paraná, é sempre um time para se ficar de olho.

Palha de aço na antena

Geralmente, os quatro clubes que sobem da Série B já chegam com o estigma de mais fracos – o nível das competições é bem diferente. Não à toa, equipes que sobem em um ano acabam caindo no seguinte. Desta vez, a árdua missão parte do campeão da segundona Fortaleza, comandado por Rogério Ceni. CSA, Avaí e Goiás começam o torneio na mesma situação. Ceará e Chapecoense também precisam ficar bastante atentos, visto que no ano passado por muito pouco não foram parar na divisão de baixo. O Bahia, mesmo tendo melhorado no final, também namorou bastante com a zona do rebaixamento durante o campeonato de 2018.

Como funciona o VAR

Sete profissionais, entre eles três árbitros, ficam em frente a oito monitores na “sala de revisão”. Eles mantêm comunicação com árbitro principal via rádio e, quando há um erro nas situações em que o VAR pode atuar (abaixo), o árbitro é avisado e pode olhar o replay na tela que fica à beira do campo. Depois disso, ele pode ou não voltar na sua decisão.

Ele pode: Validar ou anular gol

apontar ou não Pênalti

Cartão vermelho direto

Corrigir identificação equivocada de jogador

Jogos da 1ª rodada

Neste sábado (27)

São Paulo x Botafogo

Às 16h, no Morumbi

Às 16h, no Morumbi Atlético-MG x Avaí

Às 19h, no Independência

Às 19h, no Independência Chapecoense x Inter

Às 19h, na Arena Condá

Às 19h, na Arena Condá Flamengo x Cruzeiro

Às 21h, no Maracanã

Neste domingo (28)

Grêmio x Santos

Às 11h, na Arena do Grêmio

Às 11h, na Arena do Grêmio Ceará x CSA

Às 16h, no Castelão

Às 16h, no Castelão Bahia x Corinthians

Às 16h, na Fonte Nova

Às 16h, na Fonte Nova Athletico-PR x Vasco

Às 16h, na Arena da Baixada

Às 16h, na Arena da Baixada Palmeiras x Fortaleza

Às 19h, no Allianz Parque

Às 19h, no Allianz Parque Fluminense x Goiás

Às 19h, no Maracanã

Apostas do Metro

Campeão: Cruzeiro – 4 votos

Craque: Dudu (Palmeiras) – 4 votos

Artilheiro: Fred (Cruzeiro) – 6 votos

Libertadores: Palmeiras – 11 votos; Flamengo/Cruzeiro – 10 votos; Grêmio – 9 votos; Corinthians – 7 votos; São Paulo – 4 votos

Surpresa: Fortaleza – 7 votos

Decepção: Ganso (Fluminense) – 4 votos

Rebaixados: CSA –10 votos; Ceará – 9 votos; Chapecoense/Goiás – 7 votos

*14 pessoas da equipe votaram