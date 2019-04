View this post on Instagram

Vamos, Verdão! Hoje é dia de @copadobrasil na nossa casa. Tudo pronto para o confronto diante do Vila Nova, às 21h30min. #VamoJaconero #JogaJUnto #CopaDoBrasil #ECJ2019 #VamoGanhaPapo #JUVxVIL Foto: Leonardo Lise | ECJuventude.