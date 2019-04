Copa do Brasil 2019: onde assistir ao vivo online o jogo Vasco x Santos

View this post on Instagram

"Precisamos virar a chave e buscar o quanto antes essa recuperação. Vestimos uma camisa pesada, de um clube com um grande história, e não podemos seguir nessa situação. A pressão é grande, assim como a responsabilidade, então vamos fazer de tudo para sair de campo com a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil." – Castan ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📷: Rafael Ribeiro | #VascoDaGama ⠀