Copa Libertadores: onde assistir ao vivo online o jogo Deportivo Lara x Cruzeiro

View this post on Instagram

E com esse gol de Fred, de um ângulo que só nós temos, conquistamos o Campeonato Mineiro 2019. ⠀ Quer ver mais imagens que só nos temos? Então clica neste link ➡http://bit.ly/2GAaouX e assista aos bastidores da final! 🔵⚪🦊 ⠀ #NasBatalhasComOCruzeiro 📽 @brunohaddad_photographer / Renan Martins / Cruzeiro