É do Corinthians! Baixe o pôster do tricampeão do Campeonato Paulista

Em jogo truncado, o Corinthians vence o São Paulo por 2 a 1 e conquista o tricampeonato Paulista, feito que não acontecia desde 1939! O clube também alcança e grande marca de trinta taças do Paulistão.

O goleiro Cássio chegou a nove títulos pelo Corinthians, isolando-se na liderança de uma lista que inclui Marcelinho Carioca, Neco, Alessandro, Chicão e Danilo, todos com oito taças.

“Não tem mais surpresa, mistério. É o trabalho do dia a dia. Não sei se sou um bom técnico, mas sou um cara abençoado”, disse o técnico do clube, Fábio Carille. “Nada mais justo. Começamos o campeonato em dúvida. Muita gente duvidava e somos campeões merecidamente”, comemorou Danilo Avelar, autor do primeiro gol.

Baixe, guarde e compartilhe o pôster de tricampeão paulista do Corinthians! É trintão! (Clique para abrir em nova aba)