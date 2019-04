Atacante Gonzalo Carneiro, do São Paulo, é pego no exame antidoping

O atacante Gonzalo Carneiro, do São Paulo, é suspenso após ser flagrado no exame antidoping por suspeita de uso de cocaína.

O jogador uruguaio foi pego no doping no jogo contra o Palmeiras, no Pacaembu, na primeira fase do Campeonato Paulista.

Carneiro ficou de fora da segunda partida da final. O motivo alegado pelo clube foi tendinite no joelho esquerdo.

O clube disse que só vai se manifestar quando for legalmente notificado.