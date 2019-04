Torcedores do Vasco e Botafogo são presos por agressão a policiais e cavalos

Sete torcedores do Vasco e Botafogo foram presos neste sábado (20) pela Polícia Civil por agredirem cavalos e agentes da PM no Rio de Janeiro. Imagens obtidas pela TV Band mostram que os suspeitos agridem a cavalaria com pedras, garrafas e diversos objetos.

Ao todo, 10 pessoas são alvos de mandado de prisão nesta operação da PC. Os presos vão responder por associação criminosa, provocação de tumulto e dano ao patrimônio.

De acordo com o delegado Roberto Ramos, os suspeitos foram classificados como um grupo paramilitar. Além dos animais, os militares também ficaram feridos.

Os homens queriam entrar no estádio sem ingresso. Haviam lutadores entre o grupo e quando eles espancavam torcedores rivais, roubavam camisas e exibiam como troféus.

A ação criminosa aconteceu no dia 17 de fevereiro, quando Vasco e Fluminense se enfrentaram pelo Campeonato Carioca. Os clubes disputavam na justiça um dos setores do Maracanã e do lado de fora do estádio foram registradas várias cenas de confusão.

Ainda segundo o delegado, a Fúria Jovem, torcida organizada do Botafogo é aliada ao Vasco e apoiou os torcedores cruzmaltinos nas agressões.

Os presos foram encaminhados para a delegacia da praça da Bandeira, na zona norte. Materiais de torcidas organizadas também foram apreendidos.

Veja o momento da agressão: