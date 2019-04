Concessão do Maracanã passa para Flamengo e Fluminense

A concessão do Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, passa nesta sexta-feira (19) para o Flamengo, compartilhada com o Fluminense.

A permissão de uso temporária do estádio do Maracanã aos dois clubes foi assinada pelo governo do Estado há uma semana e vai vigorar por 180 dias. O prazo poderá ser prorrogado pelo mesmo intervalo de tempo.

Nesse período, o governo fluminense pretende elaborar edital para a concessão definitiva do estádio. As mudanças na administração da estrutura começaram em 18 de março, quando foi anunciado o cancelamento da concessão ao Consórcio Maracanã S/A.

O governo do Rio acredita que a mudança de comando vai aumentar a renda dos clubes nos dias de jogos no estádio. O primeiro jogo sob a administração do Flamengo e Fluminense ocorrerá no próximo domingo (21), às 16h, entre Flamengo e Vasco.

Esse será o segundo jogo da final do Campeonato Carioca.