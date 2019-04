Liga dos Campeões: onde assistir ao vivo online o jogo Manchester City x Tottenham

Nesta quarta-feira (17), Manchester City e Tottenham se enfrentam pelas quartas de final da Liga dos Campeões. O jogo será no Etihad Stadium às 16h00 (horário de Brasília).

A vantagem do Tottenham é pequena. O um a zero da primeira partida dá uma breve tranquilidade para o time do norte de Londres.

Já o City de Guardiola tem o apoio da torcida para quebrar a barreria das quartas de final, uma das mais complicadas desde que a equipe virou um gigante econômico.

A partida será transmitida ao vivo pelo Facebook do Esporte Interativo. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.