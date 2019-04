Copa do Brasil 2019: onde assistir ao vivo online o jogo Fluminense x Santa Cruz

View this post on Instagram

Conhecer o Clube Nº1 e viver experiências inesquecíveis com o Fluminense. Isso é um brinde ao que realmente importa. Acesse: www.cluben1.com.br e participe da Promoção Foto com seu time. #ClubeN1 @brahmacerveja ⠀ Participação válida para maiores de 18 anos entre os dias 02/04 e 10/05/19 (horário oficial de Brasília), sendo admitida a escolha de um único time e a atribuição de seis números de participação por CPF durante todo o período. Guarde os comprovantes fiscais de compra, se cadastrados. Antes de participar, consulte os times participantes e leia o Regulamento completo no site. Certificado de Autorização SECAP/ME nº 04.001604/2019.