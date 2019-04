View this post on Instagram

Depois do empate sem gols, fica tudo para a Arena! Vamos decidir em casa o título do #Gauchão2019, na próxima quarta-feira, às 21h30! COMPAREÇA, TORCEDOR! 🇪🇪⚽️💪🏼 📸: @lucasuebel | Grêmio FBPA