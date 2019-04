Mesmo eliminado, Palmeiras fica com a melhor campanha do Campeonato Paulista

Com o empate sem gol entre São Paulo e Corinthians, domingo, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, o Palmeiras acabou ficando com a melhor campanha da competição.

Com 31 pontos, o Verdão não pode ser mais superado pelo Timão, que chega no máximo a 30 pontos, e São Paulo, que pode ter 27.

É uma campanha para o Palmeiras ficar de olho: foram 16 jogos até ser eliminado na semifinal, com oito vitórias, sete empates e apenas uma derrota, justamente para o Corinthians, na primeira fase. O aproveitamento é de 64,5%.

Fora das finais, o time de Luiz Felipe Scolari volta a campo apenas na quinta-feira da próxima semana, dia 25, quando enfrenta o Melgar, no Peru, pela Copa Libertadores da América. O elenco descansou nesse final de semana e volta a treinar apenas nesta terça (16).