Derrota da Juventus rende memes nas mídias sociais; confira os melhores

O Ajax despachou a Juve nesta terça-feira, 16, e avançou às semifinais da Liga dos Campeões juntamente ao Barcelona que derrotou o Manchester United.

O time holandês repetiu a boa atuação das oitavas, quando venceu o Real Madrid no Santiago Bernabeu, e ganhou da Juventus de Cr7 dentro de domínios italianos. O 2 a 1 foi fundamental para disparar a fabrica de memes do Twitter.

O técnico italiano não gostou do que viu

É, Allegri, foi feio mesmo… pic.twitter.com/jyMmMBB0Gz — YouTube: Canal do VSR (@vitorsergio) April 16, 2019

Premonição: aquela foto do twitter preparada para o momento. E um fã animado, que não perdeu tempo em fazer uma montagem com o autor do gol da vitória.

I’m sorry but I just wanted to do this pic.twitter.com/rSWGWNdaz3 — zozek shilani (@zozekshilani) April 16, 2019

Algumas fotos são melhor que qualquer explicação.

O tamanho do futebol do Ajax assusta o mais decisivo do mundo. pic.twitter.com/VNnI6Yfhz9 — Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) April 16, 2019

Há também aqueles que lamentaram a saída da Juve e de Cr7.