Manchester United apela para superstição ligada ao rapper Drake para vencer Barcelona

Quem não se lembra do Micky Jagger azarado? Por alguns anos, o astro dos Rolling Stones era o símbolo máximo do pé frio. Torcedores de Seleções que disputavam a Copa do Mundo de 2014 no Brasil rezavam para que o músico não vestisse a camisa de suas equipes.

Segundo o portal argentino Infobae, a mesma superstição negativa parece acompanhar o rapper Drake. O canadense roda o mundo tirando fotos com jogadores renomados, e sempre que uma foto vem à luz do Instagram do astro, a equipe em questão entra em parafuso.

Confira as secadas que o músico aprontou nos últimos meses

Cada vez que Drake se hace una foto con un futbolista, su equipo pierde el siguiente partido que juega. 😳😅 pic.twitter.com/fyWrQQHEEA — David De las Heras (@David_Heras) April 16, 2019

Pensando nisso, a conta do twitter do Manchester United em Espanhol, postou uma foto de Drake com a camisa do Barcelona, esperando tirar uma sorte para o jogo no Camp Nou.

No entanto, a publicação pode parecer contraditória, já que o rapper canadense tem uma vasta coleção de fotos com jogadores do Barcelona. E, agora United? A coisa não parecer nada boa!