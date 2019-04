Liga dos Campeões: onde assistir ao vivo online o jogo Juventus x Ajax

Nesta quinta-feira (16), Juventus e Ajax se enfrentam pelas quartas de final da Liga Europa. O jogo será no Juventus Stadium às 16h00 (horário de Brasília).

O empate por um a um na casa do adversário é um resultado importante para a Juve no jogo de hoje. Com auxílio da torcida,o time de CR7 está motivado para atingir mais uma semifinal de Liga dos Campeões.

Com três títulos de Champions League na bagagem, a tradição do ótimo time do Ajax não deve ser subestimada. Os jovens holandeses mostraram que podem bater de frente com qualquer rival depois de eliminar o Real Madrid.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado TNT e no Facebook do Esporte Interativo. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.