'France Football' coloca Messi e CR7 se beijando em capa

A revista "France Football" divulgou nesta segunda-feira (15) uma controversa capa que estampa sua mais nova edição. A ilustração mostra os craques Lionel Messi e Cristiano Ronaldo se beijando na boca, além de questionar quem é o melhor jogador.

A discussão para saber quem é o melhor entre os dois craques é antiga, tanto que a revista francesa perguntou para diversos ex-atletas opinarem sobre o tema, como o francês Papin, o búlgaro Hristo Stoitchkov e o italiano Marco Tardelli. No entanto, a reportagem ficou em segundo plano.

L'éternel débat entre #Ronaldo et #Messi à la Une du nouveau numéro de @francefootball ! ▶️Le sommaire détaillé : https://t.co/96zGzGj0tf

▶️Disponible dès 18 heures ici : https://t.co/B3yMVmKZwC

▶️En kiosque mardi pic.twitter.com/gDeLFTpUka — france football (@francefootball) April 15, 2019

A ilustração da capa foi feita há quase dois anos pelo artista italiano Tvboy, quando o atual camisa 7 da Juventus ainda defendia o Real Madrid. Na ocasião, o grafite de CR7 e Messi se beijando foi realizado em um dos principais pontos turísticos da Catalunha no dia dos namorados. A obra foi batizada de "O Amor é Cego".

"Faz dez anos que eles fazem o coração dos amantes de futebol bater, o suficiente para excitar paixões e discussões", escreveu a revista.

Nas redes sociais, a imagem não foi bem vista pelos fãs dos dois atletas. Alguns disseram que a ilustração é ofensiva e desrespeitosa, já outros opinaram que a revista está "desesperada" para aumentar suas vendas. "Não é que estejamos chocados… mas eles têm famílias; mulheres e crianças e acho que é falta de respeito", escreveu um usuário.

Aos 31 anos, Messi está na equipe profissional do Barcelona desde 2004 e conquistou mais de 30 títulos pelo clube catalão, entre eles quatro Ligas dos Campeões, nove Campeonatos Espanhóis e seis Copas do Rei. O argentino também foi eleito cinco vezes como o melhor jogador do mundo.

CR7, por sua vez, possui 34 anos e tem passagens por Sporting Lisboa, Manchester United, Real Madrid e Juventus. O português possui no currículo cinco Champions League, três Campeonatos Ingleses, dois Campeonatos Espanhóis e uma Eurocopa com a seleção de Portugal. Assim como Messi, o camisa 7 foi eleito cinco vezes como o melhor jogador do mundo.