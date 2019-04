Multirecordista, Cristiano Ronaldo demonstra ‘nervosismo’ no ultimo treino antes de enfrentar Ajax

Para muitos ele é o maior jogador da atualidade. Artilheiro das últimas seis edições da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo é a principal arma da Juventus nesta terça-feira contra o Ajax.

O centroavante da Velha Senhora passou dividiu a chuteira de ouro da Liga apenas uma vez, com Neymar e Messi. Nos demais anos, ele dominou.

2017/18: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – 15

2016/17: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – 12

2015/16: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – 16

2014/15: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Barcelona) – 10

2013/14: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – 17

2012/13: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – 12

E o astro português parece nem estar nervoso com o duelo que pode leva-lo até mais uma semifinal da Champions. O perfil do Twitter da UEFA pegou o jogador em um momento bem descontraído antes do embate.

Casual @cristiano 👌

Would he win a freestyle contest between all #UCL stars? If not, who? 🤔 pic.twitter.com/Mmjcie6cKr

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 16, 2019