Champions League: Barcelona e Juventus jogam em casa e buscam vagas nas semifinais

Os dois primeiros semifinalistas da Champions League serão conhecidos nesta terça-feira (16), a partir das 16h, quando rola a bola para Juventus x Ajax e para Barcelona x Manchester United.

Na Itália, a vantagem está nas mãos da Juve, que conseguiu um empate por 1 a 1 na Holanda. O gol anotado por Cristiano Ronaldo no primeiro confronto com o Ajax dá a vantagem de uma nova igualdade, sem gols. Se o placar se repetir, haverá prorrogação, com chance de disputa de pênaltis.

Mas os visitantes têm motivos para acreditar em uma classificação no duelo que terá transmissão do canal TNT. Na fase anterior, nas oitavas de final, a tarefa era ainda mais difícil depois da derrota em casa para o Real Madrid. Só que no Santiago Bernabéu, o time do brasileiro David Neres aplicou uma sonora goleada por 4 a 1.

A Juve, porém, não ficou atrás no quesito superação. Para atingir as quartas, ganhou de 3 a 0 em casa depois de perder a primeira para o Atlético de Madrid por 2 a 0.

O duelo do Camp Nou, transmitido apenas no perfil oficial do Facebook do Esporte Interativo, também não deve ser dos mais calmos. Especialmente para o Manchester United, que perdeu o primeiro jogo, na Inglaterra, por 1 a 0. Assim, o Barcelona avança com qualquer empate.

Se por um lado o Barça passou por cima do Lyon na última fase, os Red Devils precisaram mostrar muito poder de reação. Derrotado em casa pelo Paris Saint-Germain por 2 a 0, o time de Pogba e companhia arrancou uma vitória por 3 a 1 no Parque dos Príncipes para seguir adiante.

Os outros dois semifinalistas serão definidos na quarta-feira (17), quando jogam Manchester City x Tottenham e Porto x Liverpool.