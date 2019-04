Campeonato Paulista: Corinthians e São Paulo encaram problemas no elenco para decisão no domingo

Definitivamente, a decisão do Campeonato Paulista deste ano ficou toda para a partida de domingo (21), em Itaquera. E Corinthians e São Paulo têm alguns problemas a resolver até a data.

Após o 0 a 0, no Morumbi, o título de campeão está totalmente aberto. Quem vencer no tempo normal, leva a taça. Se empatar novamente, a disputa vai para os pênaltis. Por isso, os técnicos vão precisar de seus melhores atletas em campo, fisicamente e psicologicamente.

No Corinthians

O Timão tem como maior preocupação a recuperação de Junior Urso. O volante saiu logo no começo da partida do último domingo após sentir dores na virilha direita.

O médico do clube, Ivan Grava, informou que ele passará por exames e que, certo mesmo, é que ele não enfrenta a Chapecoense, amanhã, em Chapecó, no jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil.

Outro que se recupera de lesão é o lateral-esquerdo Danilo Avelar, que estava com dores no joelho esquerdo. O jogador ficou sem treinar na última semana e teve o processo de recuperação interrompido na sexta-feira, para viajar a Paranavaí para acompanhar o enterro do avô.

No São Paulo

O Tricolor tem problemas com Pablo e Liziero. O volante está praticamente descartado da partida, após sentir uma lesão muscular na coxa esquerda durante treinamentos no CT na última semana. O atacante é outro que não deve ter condições de voltar ao time. Pablo já não participou da semifinal, contra o Palmeiras, e do primeiro jogo da final, contra o Corinthians, e deve seguir fora para tratar a panturrilha.

De notícia tem a presença por completo de Hernanes, que entrou no segundo tempo no jogo de domingo e tem boas chances de ser titular em Itaquera. Recém-contratados pelo São Paulo, Pato e Tchê Tchê não podem jogar pelo Paulistão, mas eles estarão em campo amanhã de tarde, em jogo-treino com o São Caetano, no CT da Barra Funda.