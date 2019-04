Ajax vence de virada e elimina Juve e CR7 da Champions

Após ter eliminado o Real Madrid, o Ajax brilhou mais uma vez e, com uma aula de futebol, derrotou a Juventus de virada em pleno Allianz Stadium por 2 a 1 e se classificou para as semifinais da Liga dos Campeões da Europa pela primeira vez em 22 anos.

Depois de um empate por 1 a 1 em Amsterdã, o time holandês precisava de uma vitória fora de casa para conquistar a classificação, tal qual já fizera na histórica goleada por 4 a 1 sobre o Real Madrid no Santiago Bernabéu.

Aos 28 minutos de jogo, a Juve complicou a situação do Ajax com um gol de Cristiano Ronaldo, contratado por mais de 100 milhões de euros para levar a Velha Senhora de volta ao topo da Europa. Logo depois, no entanto, Van de Beek pegou a bola sozinho na área e deixou tudo igual.

Com um novo empate em 1 a 1, a Juve passava a precisar da vitória para se classificar no tempo normal, mas foi o Ajax quem marcou. Aos 22 do segundo tempo. De Ligt subiu mais alto que a zaga bianconera e, de cabeça, virou o placar.

O gol calou o Allianz Stadium e acendeu o desespero na Juve, que não conseguiu criar chances claras de igualar. Com a eliminação, resta à Velha Senhora sacramentar o octacampeonato italiano – apenas um ponto a separa do título -, enquanto o Ajax ruma para sua primeira semifinal na Champions desde a temporada 1996/97.

O time de De Ligt, De Jong, David Neres e Tadic enfrentará o vencedor do duelo entre Manchester City e Tottenham. A outra semifinal será entre Barcelona, que confirmou a classificação ao derrotar o Manchester United no Camp Nou por 3 a 0, gols de Messi (dois) e Philippe Coutinho, e o ganhador do confronto entre Porto e Liverpool.