Velozes e curiosos: corrida Ladeira Abaixo fecha rua da Consolação, em São Paulo

A rua da Consolação recebeu no último domingo (14) a edição 2019 da Ladeira Abaixo, com carros sem motor, mas com muita irreverência. Foram quatro anos sem a prova acontecer no Brasil e que voltou em grande estilo. O evento organizado pela Red Bull valorizou não apenas a velocidade e a performance dos veículos – que podiam capotar –, mas também a criatividade das equipes. Por isso que o que se viu foi um show nos 70 carros selecionados entre 2.200 inscritos para transformar a tradicional via paulista em uma pista digna do desenho “Corrida Maluca”.

Divulgação

Teve de tudo: ideias inspiradas em desenhos animados, pontos turísticos, filmes, jogos, comidas e até memes da internet.