Campeonato Paulista 2019: onde assistir ao vivo online o jogo São Paulo x Corinthians

Neste domingo (14), São Paulo x Corinthians se enfrentam pela primeira partida da final do Campeonato Paulista 2019. O jogo será no Morumbi às 16h00 (horário de Brasília).

As duas equipes precisaram dos pênaltis para chegar a esta final. Mas, quem chega com mais moral é o São Paulo, pois eliminou um dos elencos mais fortes do país.

Ao contrário do Corinthians que demonstrou um futebol muito fraco e foi alvo de críticas até do presidente clube Andrés Sanchez.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado Premiere pela Globo para SP. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.