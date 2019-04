Campeonato Gaúcho 2019: onde assistir ao vivo online a final Internacional x Grêmio

Neste domingo (14), Internacional x Grêmio se enfrentam pela primeira partida da final Campeonato Gaúcho 2019. O jogo será no Beira-rio às 16h00 (horário de Brasília).

Em situação diferente na Libertadores, o Inter já comemora a passagem para as oitavas com a volta do atacante peruano Paolo Guerrero.

O tropeço no Chile preocupou as intenções tricolores, que renovou as esperanças no último jogo, e agora tem chances reais de passar.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado Premiere pela Globo para RS. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.