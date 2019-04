Campeonato Inglês: onde assistir ao vivo online o jogo Liverpool x Chelsea

Neste domingo (14), Liverpool x Chelsea se enfrentam pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo será no Anfield Road às 12h30 (horário de Brasília).

O Liverpool leva a campo neste fim de semana não apenas a liderança da Premier League mas também o jogador do mês de março, Sadio Mané. O senegalês é um dos responsáveis pela grande campanha dos Reds este ano.

Já o Chelsea se mantém na briga pela Liga dos Campeões, e, assim como o rival deste domingo, a terceira posição é mantida por dois pontos de diferença. No entanto, no caso dos Blues a ameaça é Tottenham, que igual ao Man City, tem um jogo a menos que as duas esquipes de hoje.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado ESPN Brasil . O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.