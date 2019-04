Liga Europa: onde assistir ao vivo online o jogo Arsenal x Napoli

View this post on Instagram

🔥 Paddy with a screamer! ⁣ ⁣ 🗓 On this day in 1998, Patrick Vieira scored a beauty in a 3-0 victory over Newcastle United at Highbury ⁣ ⁣ #Vieira #Arsenal #ArsenalFC #OnThisDay ⁣ #France #AFC #Gunners @officialpatrickvieira