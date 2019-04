Copa Libertadores 2019: onde assistir ao vivo online o jogo Flamengo x San José

View this post on Instagram

Hoje tem Flamengo x San José ao vivo com transmissão exclusiva no Facebook do Mengão! ⠀ ⠀ Mas antes da transmissão, às 20h, a Nação poderá acompanhar a Watch Party que preparamos, também na nossa página do Facebook, com conteúdos especiais e chat ao vivo! Venha fazer o aquecimento para a partida junto com a gente! ⠀ ⠀ Acesse: facebook.com/FlamengoOficial. #FLAxSAN #VamosFlamengo