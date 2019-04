Copa do Brasil 2019: onde assistir ao vivo online o jogo Juventude x Botafogo

View this post on Instagram

Hoje tem BOTAFOGO! Após o treino de ontem, o Erik e o Marcelo Benevenuto convocaram a torcida GLORIOSA a jogar junto! Os ingressos custam R$ 20 inteira e R$ 10 meia (para estudantes e idosos) e serão vendidos para a torcida do BOTAFOGO a partir das 16h de quinta-feira nas bilheterias do portão 05 (Rua São João) do Alfredo Jaconi. #VamosFogão #BotafogoTV