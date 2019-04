Seleção Brasileira estreará na Copa América com uniformes retrô; confira

Na noite desta terça-feira (9), a CBF divulgou as primeiras imagens dos novos uniformes da Seleção, que serão estreados com a Copa América deste ano.

Os modelos são inspirados pelos trajes do time até 1954, e trazem um visual retrô, mais mínimo. A camisa reserva do Brasil foi a que mais chamou atenção do público – branca, com alguns detalhes em azul, ela foi divulgada no Twitter oficial da CBF e já está exposta no Museu da organização.

O novo uniforme foi revelado durante a cerimônia de posse do novo Presidente da CBF, Rogério Caboclo.





Publicidad





"Verás que um filho teu não foge à luta" #oteambrasileiro pic.twitter.com/leoZFR6SWL — Vinicius Jr ⚡️ (@viniciusjr) April 9, 2019

A camisa branca faz referência à conquista do Campeonato Sul-Americano pela Seleção Brasileira em 1919. O torneio daria origem a Copa América, que o Brasil disputa a partir de junho. Em 2019, completam-se 100 anos do título.

Nova camisa da Seleção exposta no Museu da CBF. @ESPNagora pic.twitter.com/HIZCckdGzR — Pedro Henrique Torre (@pedrotorre) April 9, 2019

Os uniformes são de confecção da Nike, e possuem versão para a Seleção feminina. Neste ano, acontece a Copa do Mundo de futebol feminino, para qual o Brasil é um dos times favoritos ao título.

As novidades não param! Tem camisa nova da #SeleçãoBrasileira sendo lançada hoje, durante o evento de posse no novo Presidente da CBF, Rogério Caboclo. Veja! #JogaBola Saiba mais >> https://t.co/Tlzh4oYOAB pic.twitter.com/nmndEGrRXo — CBF Futebol (@CBF_Futebol) April 9, 2019

O primeiro jogo do time na Copa América será contra a Bolívia, em 14 de junho. A partida acontece no Estádio do Morumbi, em São Paulo.