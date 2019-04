Pelé terá que passar por cirurgia para remover cálculo em ureter

Um novo boletim médico nesta quarta-feira (10) informou que o “rei do futebol” Pelé foi diagnosticado cálculo em ureter. O ex-jogador está internado no Hospital Albert Einstein, zona sul de São Paulo desde terça (9).

Edson Arantes do Nascimento, de 78 anos, passará por um procedimento cirúrgico para a remoção do cálculo, ainda sem data definida. A nota foi assinada pelo geriatra e endocrinologista Fabio Nasri, o urologista Gustavo Caserta Lemos e o diretor superintendente do hospital, Miguel Cendoroglo.

Veja também:

Tecnologia: Samsung revela novo Galaxy A80 com câmera ‘rotatória’

Artista percorre todo o Japão e traça rota no GPS para pedir namorada em casamento

Antes de ser internado no Brasil, Pelé passou cinco dias em um hospital de Paris, na França, por uma infecção urinária. Em sua primeira alta, Pelé publicou um comunicado sobre o apoio recebido no tempo que passou internado. "Eu quero agradecer profundamente a vocês pelos pensamentos positivos e desejos de melhoras", afirmou.

O craque estava em Paris para participar de um evento comercial ao lado do atacante francês do PSG Kylian Mbappé. O atleta foi elogiado pelo rei na Copa do Mundo de 2018, na Rússia.