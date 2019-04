Pai de Neymar e Gabigol quase saem na mão em festa, diz jornal

O clima não é nada bom entre Neymar e Gabigol. Os dois se estranharam em uma festa em São Paulo e por pouco o barraco não terminou com o empresário agredindo o ex-genro. A informação é do colunista Leo Dias, do jornal O Dia.

De acordo com a publicação, o tumulto aconteceu durante a comemoração dos 48 anos de Isaac Azar, dono da rede de bistrôs Paris 6, no último dia 25 em São Paulo.

O pai de Neymar e o atacante já não falam a mesma língua desde o final do namoro do jogador com Rafaella Santos.

Na festa, seguranças do Paris 6 precisaram conter Neymar pai para que ele não agredisse Gabigol. No entanto, um amigo do atacante, que tentou acalmar a situação, acabou agredido pelo segurança do empresário.