Copa Libertadores 2019: onde assistir ao vivo online o jogo Palmeiras x Junior Barranquilla

Nesta quarta-feira (10), Palmeiras e Junior Barranquilla se enfrentam pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2019. O jogo será no Allianz Parque às 21h30 (horário de Brasília).

O Verdão foi eliminado no Paulista na disputa de pênaltis contra o São Paulo. Apesar disso, uma vitória contra o lanterna do grupo pode ser um passo importante para continuar no páreo da Libertadores.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado SporTV. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.