Após internação em Paris, Pelé vai a hospital de São Paulo

O rei do futebol Pelé voltou a ser internado nesta terça-feira (9), desta vez em São Paulo. O ex-atleta recebeu alta na segunda (8) em Paris, na França, após cinco dias hospitalizado por uma infecção urinária.

De acordo com o boletim médico, emitido pelo Hospital Israelita Albert Einstein às 12h15, Pelé apresenta bom estado de saúde e realiza exames admissionais. Sua infecção teria sido curada. "Deu entrada, nesta terça-feira no Hospital Israelita Albert Einstein, Edson Arantes do Nascimento, proveniente do Hospital Americano de Paris", relatou a nota, assinada pelos médicos Fabio Nasri, Gustavo Caserta Lemos e Miguel Cendoroglo.

Após deixar o hospital Americano, na capital Francesa, Pelé publicou um comunicado sobre o apoio recebido no tempo que passou internado. "Eu quero agradecer profundamente a vocês pelos pensamentos positivos e desejos de melhoras", afirmou.

Ele estava em Paris para participar de um evento comercial ao lado do atacante francês do PSG Kylian Mbappé. O atleta foi elogiado pelo rei na Copa do Mundo de 2018, na Rússia.