Copa Libertadores 2019: onde assistir ao vivo online o jogo Internacional x Palestino

Nesta terça-feira (8), Internacional e Palestino se enfrentam pelas 4ª da rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2019. O jogo será no Beira-Rio às 21h30 (horário de Brasília).

O duelo pela Libertadores começou antes de a bola rolar. Isso porque uma organização sionista do Rio Grande do Sul entrou com representação contra o time chileno por um símbolo no uniforme. Confira mais informações sobre este caso aqui.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV fechado Fox Spots. O jogo também pode ser acompanhado pelo serviço de atualização do Google.