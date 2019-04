Pelé recebe alta e deixa hospital de Paris após 5 dias

O ex-craque brasileiro Pelé, de 78 anos, recebeu alta médica nesta segunda-feira (8) e deixou o hospital Americano, em Paris, depois de permanecer cinco dias fazendo tratamento por conta de uma infecção urinária. Segundo o portal Globo Esporte, citando a assessoria do ex-jogador, ele irá embarcar para o Brasil já nas próximas horas. "Eu quero agradecer profundamente a vocês pelos pensamentos positivos e desejos de melhoras", disse Pelé em comunicado.

O "Rei do Futebol" foi hospitalizado na última quarta-feira (3) após sofrer uma crise de tetania (contrações musculares e tremores) e febre. Na ocasião, sua equipe achou melhor leva-lo a um hospital para passar por uma bateria de exames. Inicialmente, a expectativa era de que Pelé fosse liberado em poucas horas, mas, por precaução, foi mantido hospitalizado.

Nesta segunda-feira cedo, o "Rei do Futebol" recebeu a visita de Neymar, que publicou uma foto do encontro em sua conta no Instagram. Na imagem, o atacante do Paris Saint-Germain aparece sentado ao lado da cama e apertando a mão de Pelé. Pelé foi a Paris para participar de um evento comercial ao lado de Kylian Mbappé, jovem atacante francês do PSG, que foi elogiado pelo "rei" durante a Copa de 2018.